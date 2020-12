Así fue el regreso de Claudia Villafañe a Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe es sin lugar a dudas una de las figuras de Masterchef Celebrity. La exesposa de Diego Maradona supo ganarse al público con sus dotes culinarios y su buena onda. Pero se continuidad en el programa se puso en duda tras la muerte del astro del fútbol el pasado 25 de noviembre.

Finalmente, este lunes 30, Villafañe regresó a las grabaciones del reality culinario conducido por Santiago del Moro. Apenas llegó al estudio, se reunió con la producción y se la pudo ver muy emocionada por regresar a la competencia.

En total, se ausentó durante dos programas, aunque tenía la posibilidad de tomarse unos días más. Recordemos que la producción de Masterchef tiene grabadas las próximas dos semanas del reality, por lo que la ausencia de Claudia en el show impactará recién a mediados de diciembre.

Para Villafañe no fue fácil aceptar la oferta de sumarse a Masterchef Celebrity, ya que toda su vida mantuvo un perfil bajo. "Costó tomar la decisión. No me animaba, la verdad. Me daba miedo no disponer de mis horarios para dedicarme a mis nietos y mis hijas. La primera semana me quería ir porque era todo muy nuevo para mí. Las cámaras, estar con gente de la tele, pero por suerte se armó un grupo divino y ahora quiero seguir avanzando", contó en una entrevista con Flor de equipo.

Además, señaló que sus hijas siempre la apoyaron en su decisión: "Están felices de que haya aceptado porque me ven feliz. A las únicas que les pregunté fue a ellas. Cuando me llamaron primero les dije que no, después siguieron insistiendo y bueno, acepté. Sabía que se trataba de un programa de cocina y no se iba a hablar de otras cosas, eso me convenció".