Con una diminuta bikini violeta, Sol Pérez disfruta del sol en las sierras

Sol Pérez está en medio de un merecido descanso tras un año muy intenso de trabajo. La conductora de Canal 26 está de visita en Tandil, y compartió fotos en las que se muestra disfrutando del sol y las sierras, luciendo una diminuta bikini violeta.

"Hola, Tandil", escribió la rubia con el fondo natural de las sierras tandilenses bajo un cielo impecablemente celeste.

Pérez aparece en la mayoría de las fotos en el borde de una piscina. Las dos publicaciones que la rubia compartió en las últimas horas superaron los 200.000 "me gusta" y cientos de comentarios de sus fans.

En el segundo posteo, la influencer eligió unas líneas de tono poético en las que vuelca su actitud siempre positiva frente a la vida.

"Siempre actuaré como he querido actuar, no me doblegaré jamás. Sé lo que soy, donde quiero llegar y quién me acompañará. Porque soy como un ave en vuelo, y a la vez los pies en el suelo", escribió la conductora.