No se guardó nada: Amalia Granata apuntó contra Alberto Fernández

Si hay algo por lo que se la ha caracterizado a Amalia Granata desde que irrumpió en los medios, años atrás, es de no callarse nada. Además, tampoco ha temido enfrentarse con quien haya sido necesario para hacer valer sus ideas. Hoy, al parecer, desde que asumió como diputada en la provincia de Santa Fe, nada cambió.

En un móvil que brindó en la última emisión de LAM, Granata, quien milita a favor de las dos vidas, habló sobre la ley del aborto y disparó contra Alberto Fernández. "Más allá de la postura que tenga cada uno, siempre respetando ambas, creo que no es el momento, no solo con la ley del aborto si no con un montón de decisiones que se tomaron, están totalmente fuera de la agenda real de la gente", indicó al aire.

"En un país donde el 60% de los chicos comen una vez al día, hay chicos desnutridos, que traten la reforma judicial o la ley del aborto como prioridades en un año de pandemia, de desocupación, donde los jubilados son indigentes, la verdad que me parece totalmente imprudente y fuera de la realidad de los argentinos", sentenció.

"Entiendo que al Presidente le ha salido todo mal este año y tiene que tener algún tipo de triunfo para darle a su gente. Creo que con esto del aborto él cree que va a obtener ese resultado", disparó sin filtro. "Se ha estado reuniendo esta última semana con senadores celestes. Ha viajado él a las provincias a reunirse para meter presión", reveló.