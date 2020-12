Furioso: Nacho Viale habló del angustiante episodio que vivió Mirtha Legrand

Mirtha Legrand vivió un angustiante episodio ayer en su domicilio: un grupo de personas intentó realizar una "inspección sindical" a raíz de un supuesto reclamo de aportes adeudados. Esta mañana, en diálogo con Diego Leuco en Radio Mitre, Nacho Viale habló sobre el terrible momento que vivió su abuela y aseguró que es víctima de un hostigamiento sindical.

"Llegaron y dijeron que eran del sindicato tal y querían entrar a la casa. Hablaban de hacer una inspección y mencionaban a un inspector verificador propio del sindicato, llamado Mario González", indicó al aire.

"Acá no existe orden judicial, el sindicato no tiene personería gremial como para pedirla, no hay causa, no hay juzgado, no hay denuncia, no hay juez, no hay fiscal, no hay nada que esté dando lugar a esto. Esto es un acto de cuatro vándalos en una mesa, entre ellos la secretaria general de ese sindicato, Elba Andrea Aranda, que creo que tiene una relación sentimental con el ex secretario general, Luis D’Angelo", señaló.

"¡No puede ser que vivamos en un país donde cualquiera crea que puede entrar a tu casa! Dejémonos de joder. No podemos estar todo el día pensando en que te pueden pasar este tipo de cosas que están por fuera de la ley", sentenció.

"Tanto que hablan de la pandemia, mi abuela es una mujer de 93 años que la estuvimos cuidando durante 9 meses, que gastó una fortuna para poder hacer su programa porque se lo merecía, para que vengan 30 estúpidos a querer entrar a la casa", agregó.

"Esto me hace seguir pensando que vamos a seguir adelante con la grieta y en el medio caemos todos los bol**** de turno. Yo pienso que la Argentina va a salir adelante cuando yo diga blanco, vos digas negro y terminemos aceptando que hay un gris. Empecemos a fortalecer instituciones, así no va, no va a salir de la economía si la instituciones no están claras. No va. No va si existen senadores que están metidos en el Congreso para no presentarse en la justicia. No va, es un papelón. Eso no se puede hacer", cerró.