MIrtha Legrand rompió el silencio y habló de las protestas en su casa

Mirtha Legrand habló con el periodista Pablo Mascareño de LA NACION sobre el incómodo episodio que atravesó este miércoles en su casa, y fue categórica la hora de dar definiciones.

"Si me llama por el escrache que hicieron en mi casa, tiene que hablar con la doctora Mariana Gallego", comenzó la diva. Cuando habla de "escrache", la diva se refiere al reclamo que realizaron miembros del Sindicato de Choferes Particulares, por una supuesta deuda de alrededor de 400 mil pesos en concepto de aportes. Hasta la puerta del edificio donde vive Legrand llegaron cerca de 30 vehículos para manifestar por ese porcentaje que, según se argumentó, se debería a la organización sindical vinculada al gremio de Camioneros.

Luego la legendaria conductora agregó: "No estoy muy al tanto porque no me ocupo de esas cosas. Yo me ocupo de pagarle el sueldo y de tenerlo en blanco, naturalmente. A Marcelo, mi chofer, hace más de veinticinco años que lo tengo. Lo mismo le hicieron a Susana Giménez".

Cuando le preguntaron si ingresaron a su domicilio, Legrand manifestó: "No, no entraron a mi casa. Estuvieron en la vereda. Yo digo la verdad, no te miento. ¿Por qué te voy a mentir? Fue muy desagradable, no se puede hacer un escrache. No sé si es anticonstitucional, pero es muy agresivo, en el edificio vive otra gente. Además, ¿a título de qué? Todo se dirime en la Justicia, no se va a una casa a hacer un escrache, un escándalo en la vereda".

Y finalizó contundente: "Es un atropello, algo fuera de lugar. Es un acto de violencia".