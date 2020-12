Sin lo de abajo: la selfie de Carmen Villalobos que le ganó a Thalía

Carmen Villalobos es una actriz colombiana que conquistó a todos con su interpretación en la novela "Sin Se... no hay Paraíso" donde hizo el papel de Catalina Santana. Demostrando así que es dueña de un espectacular talento.

Pero no sólo su actuación fue lo que la hizo conocida si no también su gran belleza ya que la actriz no para de levantar suspiros en sus redes sociales con cada imagen que publica. Ya que posee una figura descomunal que a diario cosecha más admiradores.

Con 37 años de edad la brillante actriz ha mencionado en diversos sitios de noticias del mundo del espectáculo que para tener una figura así hay que ejercitarse a diario y cuidarse con una estricta dieta de comidas.

Por su parte en su vida personal le va de la mejor manera ya que el año pasado contrajo matrimonio con el actor colombiano Sebastián Caicedo.Por lo que desde ese momento comparten diversos recuerdos de su vida juntos.

En tanto que hace algunas horas atrás, la hermosa colombiana compartió una imagen en su perfil de Instagram donde se le puede ver con una blusa que sin dudas enamoró a todos sus seguidores en la web. Además le ganó a Thalía en cosechar muchas más reacciones.