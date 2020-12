No pudo aguantar las lágrimas: el video de Millie Bobby Brown que conmueve a todos

La actriz y modelo británica de 16 años, Millie Bobby Brown, sufrió un incómodo momento en los últimos días que dejó reflejado en las redes sociales. La protagonista de “Stranger Things” relató el triste episodio que vivió en un centro comercial tras ser filmada por una fan sin su consentimiento.

Bajo un filtro blanco y negro y notablemente sensible, Millie decidió grabarse y compartir con sus millones de followers sus sensaciones tras el altercado “Fui a hacer compras de Navidad con mi mamá. Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. A continuación, me preguntó si podía grabarme. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría grabar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí” " inició la joven adolescente.

“Le dije que no. No tengo que justificarme ante nadie. Si no quiero que me filmen, no quiero. Soy un ser humano, ¿qué más les tengo que pedir? Me enoja cuando la gente intenta romper mis límites”, continuó. “Ella me dijo que por qué no iba a poder filmar a una persona. ¡No! Me molesta cuando intentar romper mis límites. Desearía que la gente fuera más respetuosa” continuó Millie Bobby Brown.

“Todavía me sigue pareciendo sobrecogedor -la fama-. Si me pides una foto, me la voy a hacer contigo, pero cuando empujas mis límites.... Estoy en mi derecho de decir que no” amplió acongojada Bobby Brown.

“Así que hice este video para decir: hay que mostrar más respeto hacia los demás, no importa quiénes sean o qué sea lo que hagan, de ser humano a ser humano. Son solo modales” finalizó la estrella de Stranger Things quien decidió eliminar su cuenta personal de TikTok por la catarata de mensajes de odio que recibió.