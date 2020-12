Fuerte revelación de Jorge Rial sobre los últimos días de Maradona

En medio de la triste noticia por la muerte de Diego Maradona, comenzó la investigación para determinar si hubo mala praxis de parte de su equipo médico.

Rodrigo Lussich desmintió al novio de Verónica Ojeda, Mario Baudry, quien había contado que el Diez tenía un baño químico, haciendo hincapié en que su habitación de Nordelta no habría estado preparada para recibirlo. "Fuentes que rodeaban a Maradona en su día a día aclaran que el baño químico en realidad era un baño ortopédico, que no es lo mismo. No había una casilla adentro de la habitación de Maradona como los que hay en un recital”, aclaró el periodista en Intrusos.

En este punto, remarcó cómo se sentía Diego días antes de su muerte: "Tenía un baño ortopédico para alguien que no puede desplazarse. No porque tuviera problemas de ese tipo, pero tenía problemas para moverse".

Al escuchar las declaraciones de su compañero, Jorge Rial lanzó una fuerte información sobre el estado de salud del exfutbolista. "Chicos, también le costaba controlar los esfínteres", sentenció.

Recordemos que la versión oficial de la Fiscalía General de San Isidro señala que la última persona que vio con vida a Maradona fue su sobrino, la noche del 24/11. Además, confirma que se encontraban en la propiedad del barrio privado de Tigre el propio Jonatan Espósito, su asistente (Maxi Pomargo), un empleado contratado para su seguridad física, una enfermera y una cocinera.

El informe asegura que el psicólogo y la psiquiatra del Diez llegaron a las 11:30, ingresaron en primer término a la habitación, intentaron hablar con Maradona, pero no respondió. Convocados los otros integrantes del entorno presentes, lo intentaron despertar, y allí, al no notar signos vitales en el entrenador de Gimnasia, requirieron la presencia de profesionales para que le realizaran maniobras de reanimación, que resultaron infructuosas.