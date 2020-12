La peor noche de Belu Lucius en Masterchef Celebrity: "Es injusto"

Masterchef Celebrity se pone cada día más complicado. A medida que se acerca la final, la competencia se dificulta para los ochos participantes que todavía siguen encarrera. Anoche al inicio del programa, Germán Martitegui adelantó que los cocineros verían cosas que nunca vieron. La victima fue Belu Lucius, quien tuvo problemas a la hora de elaborar un plato con almejas.

La influencer desde el primer momento se mostró disconforme con lo que le tocó: almeja panopea con cilantro. "Es completamente desagradable, es un asco este bicho", expresó. Además, explicó que le daba mucha impresión: "Es fuerte ver esto, me está dando arcadas. Que les toque a todos, los animales vivos, que sea para todos igual".

"Estoy entre vomitar y largarme a llorar. Esto es un verdadero desastre", comentó. Después, dio su apreciación tras haberle tocado ese ingrediente: "Es completamente injusto".

Al momento de presentar su plato, el jurado la felicitó por el resultado. "La carne de la almeja está perfecta, es todo lo que se espera de un tiradito", le dijo Martitegui. Por su parte, Damián Betular le dijo que no estaba tan de acuerdo con la apariencia del plato, pero quedó encantado con el sabor.

Recordemos que tras la gala del pasado domingo, por decisión del jurado, Rocío Marengo quedó fuera del reality de cocina. La mediática pasó por todos los estados de ánimo. Finalmente terminó llorando. Ante esto, los televidentes pudieron observar que cuando la mostraron con el rostro lleno de lágrimas, pasaron al aire a Belu Lucius, que no competía.

"No me gustó cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Rocío. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo", escribió Lucius en su cuenta de Twitter.