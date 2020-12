Se pasó de bella: la hija de Daddy Yankee deslumbró a todos con su look

La joven influencer puertorriqueña de 24 años, Jesaaelys Ayala González, se ha convertido en una de las celebridades preferidas en las redes sociales. La hija del cantante Daddy Yankee deslumbra a sus followers con su carisma, belleza y frescura.

Jesaaelys compartió en las últimas horas dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram oficial. Las mismas se llevaron todos los suspiros de sus millones de followers.

“Un cambio al año no hace daño 💛 Right? 😝💖🥰⚡️💋✌🏼FINALLY! Necesitaba algo refrescante y pues a mi siempre me ha gustado como me queda el rubio ✨ quiero estar más clarita, pero poco a poco 😅 7 h” fue el texto que eligió Ayala González para acompañar sus imágenes.

“Que bonita 😍”, “😍 pero qué hermosa!!! Ese color te queda a la perfección 👍🏼” y “Que boca 😍” fueron algunos de los mensajes que recibió Jesaaelys Ayala González en su posteo.

El que también dejó su huella en la mencionada publicación fue Daddy Yankee quien eligió un emoji de rosa para halagar a su hija. Esta publicación se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 40 mil corazones.