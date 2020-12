Los motivos de Rocío Oliva para pedir una compensación millonaria por haber acompañado a Maradona

Rocío Oliva compartió una relación sentimental con Diego Maradona durante seis años. Cuando todo parecía encaminarse al matrimonio, el vínculo terminó en diciembre de 2018 y hace un año y medio que la panelista de Polémica en el bar reclama en la Justicia una compensación económica al Diez. Según trascendió, el reclamo rondaría los seis millones de dólares.

Ana María Rosenfeld, abogada de Oliva señaló en el programa Hay que ver: “Jamás en el expediente que yo patrocino se habla de cifras. Hay cifras absurdas que dicen en los medios. El monto está basado en lo que Rocío hizo en su acompañamiento, en su apoyo como mujer y en todo lo que hizo desde el punto de vista de su trabajo personal para que Diego Armando Maradona hiciera muchas cosas que (Matías) Morla sabe que hizo...”.

Luego la letrada agregó: “Claro que Rocío tiene en mente un número, pero no está plasmado en el expediente. Entonces, cuando hablan de los millones de dólares, se están equivocando”.

Con respecto a los motivos jurídicos para que su defendida haga el reclamo, Rosenfeld destacó: “Por lo pronto hay un código civil que lo avala. La última palabra no la van a tener mis colegas, sino la cámara, el juez o la corte. El código civil nuevo avala los derechos de la conviviente, particularmente el código 524 que dice qué derecho tiene una mujer y no es retrotraerla a si hubiera sido jugadora de fútbol, peluquera u otro tipo de actividad profesional. Tiene que ver con empobrecimiento que sufrió producto de la ruptura y con la causa únicamente basada en la convivencia, los derechos los tiene, no es heredera”.