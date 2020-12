Sin ropa y en la ducha: el video de Floppy Tesouro que se llevó todos los suspiros

Floppy Tesouro sigue dando que hablar en sus redes sociales. Ahora, y con su incipiente carrera musical que muy pronto contará con una nueva canción, la artista compartió dos videos muy sensuales en las últimas horas, uno como adelanto de su próximo tema, y el otro para lucir su sensual figura debajo de una ducha.

La modelo utilizó una malla enteriza rosa y posó junto al río para confirmar lo que vendrá. "Se viene mi segundo tema, dejando todo como siempre. Pronto podrán escucharlo y ver el videoclip", escribió en Instagram.

Luego, compartió otras imágenes en una ducha al aire libre. "Cuando una mujer es todo terreno, ¡lo que sobran son caminos! ¡Vida sana , actividad física y buena alimentación", reflexionó Floppy. En este segundo video, la ex participante del Cantando 2020 alcanzó más de 5 mil "me gusta" y decenas de elogios por su cuerpo y belleza en tan solo 15 minutos.

Recordemos que Tesouro lanzó su carrera como cantante con su primer single "Ojo por ojo", un clip de gran carga sensual donde podemos ver a la bailarina dentro de una bañera.

El video trajo us polémicas. Los fans de Tini Stoessel salieron a acusarla de plagiar algunas escenas de clip "Ella dice", que lanzó Tini con Khea.

Para aclarar la situación, la modelo dio una entrevista en El Espectador por CNN Radio y explicó lo sucedido: "¡Esto es espectacular! Hay dos cosas que supuestamente fueron plagio. Pero cero plagio. Tini es una bomba, me encanta como artista y ojalá tenga su carrera. Ella, musicalmente me encanta, pero honestamente no fue plagio en absoluto. La única coincidencia es que mi productor fue su primer productor, Sebastián Mellino", explicó Tesouro.