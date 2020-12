Sin nada arriba: Moria Casán se mostró al natural y sin photoshop

Moria Casán viajó una vez más a la ciudad de Mar del Plata y paso unos días de relax en una confortable suite junto a su amiga Zeta y su asitente, Galo.

En el balcón del hotel donde se hospedó, la One se mostró de espalda y sin nada arriba mirando al mar con sus brazos abiertos. "Abrazando a mi amada #MDQ", expresó en la publicación que superó los 64.800 "me gusta" en un día y decenas de comentarios de felicitaciones de los fans hacia su ídola por su osadía.

Luego, en sus historias, Moria publicó una imagen "con photophop" y otra "sin photophop", resaltando que a los 74 años no necesita de retoques digitales para lucir espléndida.

La presentadora de televisión ya había estado en el agua sin ropa en enero de 2019, y también a fines del año pasado, de visita en un lujoso hotel de la República Oriental del Uruguay.

El 2020 fue un año particular en la carrera de la One, ya que a mediados de marzo decidió terminar su programa Incorrectas cuando la pandemia de coronavirus comenzaba a hacer estragos en el mundo.

"Más allá de eso, esto no es una despedida. Es un stand by de Incorrectas porque tampoco quiero que el programa pierda su esencia. Si yo te digo que te vengo a oxigenar la tarde y a desdramatizar, ¿qué puedo hacer en este momento de la vida? ¿Sacar conejos de la galera? ¿Reírme? ¿Mostrar a las chicas desfilando? No, no da. Y transformar el programa en un periodístico, que es lo que se está necesitando en este momento, tampoco. No me sale hablar de muerte y enfermedad todo el día, yo soy muy adicta a la vida. No lo puedo dibujar, gente. Esta vez no puedo porque no lo siento, y menos encerrada desde mi casa", expresó Moria en el mes de marzo.