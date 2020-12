No se calló: Belu Lucius disconforme con la producción de MasterChef

Una nueva gala de eliminación se vivió ayer en MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe. Vicky Xipolitakis, Rocío Marengo, el Mono de Kapanga, Claudia Villafañe y Leticia Siciliani fueron los participantes que debieron dejar todo (y más) en la cocina para no quedar afuera de la competencia.

El desafío no fue para nada sencillo: los cocineros debieron continuar la receta que había comenzado otro de sus compañeros. Finalmente quien quedó fuera de carrera por el millón de pesos fue Marengo. La prueba del jurado le provocó una crisis de llanto y eso fue objeto de burla por parte de Belu Lucius.

La influencer ironizó sobre la gran sensibilidad de la actriz. "Vieron que acá hay que llorar", lanzó frente a las cámaras y comenzó a tararear una canción que hizo popular la modelo Mariana de Melo. “Llora, llora, la llorona. Hay que llorar acá, les gusta llorar. ¿Con esto garpa?", expresó entre risas.

Los usuarios en las redes salieron a criticarla por su actitud y ella decidió aclarar que su intención nunca fue atacar a Marengo, ni tampoco burlarse de ella y responsabilizó a la producción del ciclo. "No me gustó cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Roció. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo", escribió en su cuenta de Twitter.