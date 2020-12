El contundente mensaje de Marta Fort a Intrusos que sorprendió a muchos

Marta Fort, la hija de Ricardo Fort más conocida como Martita, comienza de a poco a entender la lógica de los medios de comunicación. Y tras haber otorgado esta semana junto a su hermano, Felipe, y su tutor, Gustavo Martínez, los derechos para que hagan la serie documental sobre su papá, ahora sorprendió con un mensaje dedicado a Intrusos.

En la emisión de ayer, Rodrigo Lussich habló de la intención que tendrían los hijos de Ricardo de vender su mítico Rolls Royce. El auto es un Rolls Royce Phantom 2010, con un motor V12 de 400 caballos de fuerza. Tiene puertas automáticas, televisores y todas las comodidades de un auto de lujo, y según dijo el panelista, estaría valuado entre 300 y 500 mil dólares.

Según explicó el periodista, los herederos del mediático quieren venderlo por 700 mil, ya que el automóvil es de colección. Sin embargo, la hija del histórico chocolatero negó rotundamente la información.

"Al Rolls no me lo sacan ni con una tenaza", aseguró la joven, dejando en claro que no tiene ninguna intención de vender el icónico vehículo que manejaba su papá.

Recordemos que la serie será producida por Hecho Por Nadie y 20/20 films. Llevará como título El comandante y contará con un exhaustivo trabajo de investigación sobre todo lo que vivió el presentador de televisión y abarcará tanto su vida en Argentina como en el exterior, su niñez, su juventud, los sueños de fama, su persecución incansable de la felicidad, su llegada a los medios, su salud, sus amores, su muerte y el icono en el que se convirtió tras la misma.