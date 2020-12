Rocío Oliva y una noticia que perturbará a los hijos de Diego Maradona

Entrevistada en el programa Intrusos, la abogada Ana Rosenfeld confirmó una noticia que perturbará a los hijos de Diego Maradona: "Rocío Oliva se va a presentar como acreedora en la sucesión de Diego Armando Maradona. A quienes cuestionan la situación de Rocío les digo que se enojen con el Código Civil que habla de una compensación económica para la conviviente. Rocío tiene derechos y hace un año y medio lo estamos reclamando en la justicia en San Miguel", expresó la representante de la ex novia del Diez.

Y Rosenfeld remarcó: "Por supuesto no hablamos todavía en particular de esto porque es muy prematuro, pero el reclamo económico está".

Con respecto al reclamo de Oliva y el impacto que tendrá en la opinión pública, la abogada manifestó: "La demanda de Rocío le abrió los ojos a muchas mujeres que no avanzaban en ese reclamo económico y se enteraron que tiene una caducidad. A los seis meses y un día, si no reclamás, fuiste".

Además, Rosenfeld confirmó que unas semanas antes de la muerte de Maradona, Oliva le mandó una carta documento, pero "vino recusada por mudanza. Esa carta salió, pero tuvo muchos vaivenes y nunca llegó. La tengo sobre mi escritorio", detalló.

Por último, la letrada expresó la sugerencia que le hizo a Rocío, quien todavía no ha ido a visitar la tumba de Maradona: "Le sugerí que pidiera una cautelar para que le permitieran el ingreso al cementerio. Técnicamente no tienen ningún impedimento para ir a la tumba, pero por ahora no quiere hacer ningún movimiento para no generar malestar. Después del bochorno que sufrió el día del velatorio, no quiere pasar otro momento feo en la puerta del cementerio. Ella lleva a Diego en su corazón y en su recuerdo, aunque ya no eran pareja. En el fondo creo que Rocío quiere ir y cumplir con la voluntad de Diego, que hubiera querido que ella estuviera en su velatorio".