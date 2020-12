Papelón y terrible momento de Dady Brieva frente a cientos de personas

Uno de las pocas sorpresas que ha dado la televisión argentina en este particular 2020 de pandemia, es el programa "Estelita en casa", conducido por Jay Mammon de lunes a viernes en la medianoche por el canal América.

El invitado de este jueves fue el popular humorista, Dady Brieva, que en estos últimos tiempos ha cobrado más visibilidad por su militancia oficialista que por su labor artística.

En una charla distendida, el actor que recientemente confesó que no está arrepentido de su terrible frase del camión, se animó a contar diferentes vivencias a lo largo de su extensa carrera.

"¿Vos te acordás cuál fue el papelón que te haya pasado o en escena o grabando alguna ficción?", le preguntó Estelita. "Tengo dos o tres. Una vez estaba en Santa Fe, en los pueblos se usa mucho el camión con el acoplado, se le baja la baranda y se pone los bafles al lado y se hace el festival. En el medio del campo, yo hacía a Tina Turner. Son los camiones jaula que tienen tablas con rendijas y clavé el taco ahí y me caí de arriba. No veía porque no usaba anteojos. Me caí del escenario", contó Brieva.

Pero después, enfatizó sobre un terrible papelón frente a cientos de personas: "Una vez me cag.. en el escenario. Estaba haciendo Madonna. Viste cuando manejás el eructo, que le das el pasito así. Pensé en mi consciencia de no abrir los cantos. Lo dejé en la puerta, pero en la puerta lo solté. Apenitas. Y no me di cuenta. Se abrió la puerta y chau. Cuando cerré, ya había pincelado todo", declaró el humorista, haciendo estallar de risa a su entrevistador.