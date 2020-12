Dady Brieva explicó por qué no se arrepiente de su brutal frase del camión

Durante este años, en varias oportunidades miles de argentinos protestaron por las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández en la cuarentena. Tras la manifestación del 12 de octubre pasado Dady Brieva quedó en medio de la tormenta mediática por una polémica frase con la que se refirió a lo que haría con esas personas que salieron a protestar: "Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling en la 9 de Julio", dijo el humorista y estalló el escándalo.

Brieva fue denunciado penalmente por este hecho, acusado de "incitación a la violencia y propiciar a actos terroristas".

Este miércoles, Dady se refirió a sus dichos y si bien se mostró lejos de estar arrepentido, quiso ensayar una suerte de descargo.

"No me chupa un huevo porque tengo como el castigo, tengo una denuncia penal, que ya fue desestimada y ahora fue apelada de nuevo. Yo te digo, a mí no se me caen las frases. No soy ningún pelotudo", aseguró-

Y agregó: "Digo lo que siento, con todo respeto, lo que dije del camión todo el mundo lo sabe. Los que se indignan son ellos. Lo que pasa en las redes no es lo que pasa en La Matanza, subterráneamente en el país. Pasan otras cosas, no nos comamos el amague de que pasa en una agenda de 6 temas que tienen la mayoría de los medios. Esto fue en un contexto de un humorista que se llama Gerardo Delelisi, jugábamos a esto como juegan tantos periodistas serios que están en todos los canales a decir cosas. Estuvo dentro de las tantas exageraciones que yo hago y hacen todos los humoristas y conductores cuando los ponen en una radio. Soy un tipo combativo. Algún dolor les debo causar".