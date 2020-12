En shock: Romina Malaspina contó el horroroso momento que enfrentó en plena noche

Romina Malaspina contó a través de sus stories en Instagram que presenció un horrible accidente que la dejó shockeada. “Qué noche tan horrible acabo de vivir”, contó la conductora de Canal 26. Y luego detalló el episodio que sucedió en la calle cuando salió de trabajar en la mencionada emisora.

“Salgo del canal, por zona de San Justo, y veo una perrita corriendo y su dueña atrás de ella intentando atraparla. Automáticamente freno para ayudarla a agarrarla y que los autos de atrás no la choquen. Sale corriendo y la atropella un auto que venía rapidísimo por la mano de en frente”, reveló la influencer.

“Fue muy horrible ver y escuchar el golpe. Ella desconsolada agarra su perrita. Le digo que suba al auto y fuimos a fondo a una veterinaria de 24 horas. No encontrábamos abierta. Llegamos a una, pero ya estaba sin signos vitales”, contó la influencer.

“Un huesito fracturado salido para afuera. Les juro que me siento muy mal de que no pudimos salvarle la vida a ese angelito. El HDP que la atropelló ni frenó. Cuiden como oro a sus animalitos. Cuídenlos mucho por favor”, enfatizó la ex integrante de Gran Hermano.

Y finalizó con otro posteo en el que se muestra muy triste: “Intento no pensar pero no se me va esa imagen de la cabeza”.

Recordemos que Romina ama a los animales y recientemente incorporó a su hogar una peña gata, Mía, que tiene su propio perfil en las redes sociales.