Filtran imágenes de Lola Latorre en otra fiesta clandestina

Lola Latorre protagonizó un nuevo escándalo como consecuencia de asistir a otra fiesta clandestina. En esta oportunidad, quedó más expuesta que nunca, ya que la joven de 19 años fue captada por sus propias amigas que la deschavaron en las redes luego de compartir fotos y videos.

Hace poco más de un mes, la hija de Diego y Yanina Latorre fue acusada de concurrir a una fiesta clandestina en un campo de la localidad de Mercedes. A pesar de haber afirmado que "sólo fue a buscar a una amiga", en las redes la liquidaron y Nacha Guevara la acusó de ser "un caso perdido", comentario que la llevó a renunciar al Cantando 2020.

Sin embargo, en esta oportunidad, la mediática se muestra bailando y bebiendo junto a sus amigas, en lo que parece ser una juntada ilegal. Las imágenes, que viralizó Ulises Jaitt desde su cuenta de Instagram, demuestran que una vez más estaba irrumpiendo la ley.

Lola Latorre estuvo anoche en otra fiesta clandestina. Ampliaremos... pic.twitter.com/wQ2uRSOQ2k — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) December 8, 2020

Lola Latorre en otra fiesta clandestina, en el final se ven claramente sus amigas bailando, que después las ves en la foto con ella. pic.twitter.com/folWCiWy4r — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) December 8, 2020

Recordemos que luego de las repercusiones generadas por el ida y vuelta entre Lola y Nacha, Yanina Latorre se sumó a las repercusiones en Twitter sobre lo sucedido.

"Nacha, que tiene 80 años, no saludó a Lola. Qué poca memoria la señora, con las cagadas que se ha mandado. Vergüenza. Ojalá Lola no vuelva", escribió la panelista de Los ángeles de la mañana, ya anticipándose a lo que ocurriría rato después. Y se sinceró: "Tengo una calentura que me llevan los demonios".

Minutos más tarde la esposa de Diego Latorre hizo un sorpresivo anuncio respecto a su hija: "Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido. Qué mina de mierda. 80 años al pedo". Y reveló los pormenores de su determinación: "Lola me llamó llorando, desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?".

Fuente: www.canalnet.tv