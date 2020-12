Jorge Lanata en modo frontal: "Estaría lleno de guita si me hubiera..."

En modo frontal, Jorge Lanata dejó jugosas declaraciones en el programa que conduce Romina Manguel los domingos en el canal A24. A través de una charla extendida, el conductor dio su opinión sobre los temas más preocupantes de la actualidad.

Sobre su presente profesional en el Grupo Clarín, y en relación a los tiempos en que Lanata fundó Página/12, el periodista afirmó categórico: "Hoy no volvería a Página/12 ni trabajaría con la gente que está en el diario. Los de Página hoy me deben odiar porque son todos K. Me borraron de la foto como Stalin en la Revolución Soviética. No me importa lo que piensen".

Luego acotó filoso: "Los K se formaron leyendo Página/12, leyendo mi libro de historia... Estaría lleno de guita si me hubiera hecho K".

Sobre la vicepresidenta, el periodista sentenció: "Cristina tendría que estar presa, no tengo dudas. Ninguna de las denuncias de corrupción que nosotros hicimos fueron mentira, ninguna era falsa. Nosotros no operamos, no nos vendemos".

En esa línea, el conductor de Periodismo para Todos (PPT) contó que "tuvo relación con todos los presidentes de la Argentina, menos con Cristina". Y sumó: "Hasta con Néstor [Kirchner] tuve relación, lo he visto varias veces. Con [Mauricio] Macri tuve una relación como la tengo con muchos políticos".

En la entrevista, Lanata también hizo referencia al Gobierno: "Creo que Alberto es un secretario de Cristina. Es un Gobierno sui generis, es muy distinto a todo, nunca se vio que un vicepresidente nombre al presidente. Los votos de Cristina fueron millones, los de Alberto, dos: Alberto y Fabiola. Hay un desnivel de poder muy grande".

Por último, Lanata habló de Máximo Kirchner y resaltó el trabajo de su agrupación. "La única organización política de los últimos 10 años que yo veo funcionar es La Cámpora. No estoy de acuerdo con ellos pero son organizados y creen en lo que hacen. Son los únicos tipos que veo laburar para adelante. No veo eso en Cambiemos ni en la izquierda".