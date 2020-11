Podemos hablar: Guillermo Moreno y la autocrítica de su gestión

En la última emisión de PH, Podemos hablar se vivieron momentos de mucha tensión por la pantalla de Telefe. El exsecretario de Comerio Interior, Guillermo Moreno y la periodista Nancy Pazos se cruzaron en varias oportunidades al aire. Uno de los momentos más álgidos fue cuando debatieron por la vacuna contra el coronavirus.

Otro de ellos fue durante el segmento "frente a frente" donde los invitados tienen la posibilidad de preguntarle a quien tienen enfrente lo que deseen. Alli, Pazos quiso conocer qué autocrítica hacía el funcionario de su gestión durante el kirchnerismo. "Uno de los grandes errores de la década kirchnerista haya sido el no terminar de entender bien cómo se manejaron con los factores de poder. ¿Tenés un mea culpa para hacer de ese momento?", consultó la periodista.

"No, el momento más complicado o triste de mi gestión, que es de la Secretaría de Comercio, fue con mi mamá, la pasaba a ver, tomaba unos mates cada tanto. Un día estaba cerca de ahí, la llamo, subimos al departamento y cuando entré puso cara de susto. Antes de que yo la salude, me pregunta: '¿Te estás yendo del país?'. Le respondo: 'No, vieja, vine a tomar mates con vos'. '¿Va a haber un golpe de Estado?', me pregunta. '¿Qué? ¿Por qué decís eso?', le dije yo, sorprendido. 'Está faltando el aceite, la leche, la harina y el azúcar, y vos sabés que cuando faltan esas cosas en la Argentina, a la semana hay un golpe'", reveló Moreno.

"Yo pensé: 'Esto es tremendo'. Fui a la oficina y ahí estaba la famosa anécdota con los exportadores que les dije que tenían 48 horas. Porque si mi vieja sufría así, sufren todas las viejas del país", continuó.

Inconforme con la respuesta, Pazos preguntó: "O sea, ¿no hay autocrítica?". Sin dudarlo, Moreno le respondió de inmediato: "Esa, ¿te parece poco que le hice faltar el aceite, la harina y el azúcar al pueblo? Más autocritica que eso, más responsable que eso, que tu mamá se haya asustado porque fracasó el secretario de Comercio, si el rol del Secretario de Comercio es el abastecimiento".

Y finalmente agregó: "Es tremendo. Es el día de hoy que veo la cara de mi mamá, que se murió, pero me pego. Fue culpa mía que el pueblo argentino sufriera una semana".