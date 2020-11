¡Lo hizo otra vez! Danna Paola sugirió haber dormido con Sebastián Yatra

A mediados de mayo de este año, Tini Stoessel y Sebastián Yatra blanquearon su ruptura en medio de rumores de una tercera en discordia, nada menos que la actriz y cantante mexicana Danna Paola.

El colombiano y la protagonista de “Élite” desmintieron su affaire una y otra vez, pero también hubo varias señales que parecían indicar lo contrario, muchos “me gusta” en las redes sociales y una química innegable.

Como si fuera poco, en un video de YouTube compartido en abril, Danna encendió la polémica al reversionar su canción “Mala Fama”.

En vez de decir “que si me fui con Maluma, no; dicen que Yatra y Ozuna, no; yo duermo sola en mi cama”, Danna aseguró que sí se había ido con el colombiano.

¡Y ahora lo volvió a hacer! Durante su presentación en los Kid´s Choice Awards de Nickelodeon en México, la artista cantó: “Que si me fui con Maluma, no; dicen que Yatra y Ozuna… maybe (quizás); yo duermo sola en mi cama”.