El accidente doméstico de Vicky Xipolitakis: "Se me abrió toda la cara"

Vicky Xipolitakis es uno de los participantes más queridos por los seguidores de Masterchef Celebrity. En cada una de sus apariciones, la griega no pasa inadvertida y es una verdadera sorpresa del reality gastronómico.

En este contexto, Santiago del Moro le preguntó a la vedette qué pensaba de sus detractores. "Si viene de gente que sólo le gusta hacer mal ni lo escucho porque me atrasan. No me enseña nada", dijo la participante. Y luego agregó: "A todos los que me tiran malas vibras, yo les mando un beso y le tiro mejores".

Fue entonces cuando Del Moro se dio cuenta de un detalle. "Hoy viniste a trabajar herida, ¿tenés un corte?", observó Santiago. "Sí, para venir muy rápido, mientras le calentaba la mamadera al bebé me iba cambiando y me lleve la puerta con todo acá. ¡Se me abrió toda la cara! Me tenía que dar puntos, pero agarré la gotita y me lo pegué yo sola". (Video 24:00)

Recordemos que la mediática es madre de Salvador Uriel, de un año y diez meses: "Con los tiempos de mamá es un minuto para todo, así que con una mano cocinás, con la otra preparás la ‘mema’...Y así queda una mamá", concluyó.