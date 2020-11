Emocionó a todos: tras su alta médica, Lío Pecoraro reapareció en TV

Algunas semanas atrás, Lío Pecoraro sorprendió a todos al anunciar que le habían diagnosticado leucemia. Él mismo decretó en aquél momento que iba a salir adelante de la enfermedad. Si bien tuvo varios altibajos y estuvo internado en terapia intensiva, hoy desde su casa anunció que ya terminó la primera etapa de su tratamiento y se está recuperando en su casa. Lo hizo con un video casero que compartió en sus redes.

En la última emisión de El Run Run del espectáculo, programa que conduce en la pantalla de Crónica TV junto a Fernando Piaggio, tuvo la oportunidad de salir al aire (por teléfono) y emocionó a todos en el piso. Primero pasaron el video que el periodista había compartido en su cuenta de Instagram con la buena noticia de su recuperación y posteriormente salió a hablar en vivo.

"Estoy sumamente emocionado, me va a costar un huevo hablar", reconoció. "Les quiero decir que es muy difícil cuando de la nada uno se encuentra con un resultado que no espera y le dicen ‘estás enfermo de’. Es muy, muy duro", señaló.

"El tratamiento empezó a dar resultado, pero la droga barre con todo, con lo bueno y con lo malo. Soy un pibe deportista, tengo mis pulmones sanos y eso ayudó muchísimo a que pueda atravesar ese proceso", indicó.

"Cuando me dijeron que dio negativa, entendí que la guerra estaba ganada y gracias a eso me pude venir a casa. Ahora hay que sostener, fijar lo que mi organismo, y todos, hemos logrado: que la enfermedad en mi organismo no exista", cerró.