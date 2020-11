En primera persona, Pamela David habló del difícil momento que vivió

Persiguiendo sus sueños, Pamela David se fue de muy joven de Santiago del Estero, su ciudad natal, a vivir a Buenos Aires. Con tan sólo 17 años se instaló en la ciudad de la furia y el primer trabajo que consiguió fue en una agencia como promotora. Recientemente, en una entrevista en La Noche por la pantalla de El Nueve rememoró aquella época y los difíciles momentos que tuvo que vivir en su anhelo de triunfar en los medios.

"Todos decían que esto era una jungla, que no había amigos de verdad. Y sin embargo, yo encontré buenas personas. Pero no fue fácil. Yo no se lo contaba a mis padres porque ellos estaban en Santiago y no quería preocuparlos. Pero al principio fue re difícil", señaló al aire.

"Más allá de que yo me fui con mis ahorros a una pensión, estaba trabajando como promotora y hasta que lográs cobrar tu primer sueldo es complicado. Una vez me pasó que no cobraba en la agencia. Y a mí me daba un poco de vergüenza", agregó.

"No es nada malo decir: ‘No tengo plata’, ‘No tengo para el colectivo’, o 'No tengo para comer’. Pero a mí me daba vergüenza. Entonces, llamaba a la agencia y decía: ‘¿Hoy sí voy a cobrar?’. Y era: ‘No, porque los clientes...’. Esa bicicleta que es natural, pero que imaginate lo que significa para una persona que no tiene para comer”, indicó.

Finalmente reflexionó: "Cada cosa que te cuesta un montón, aprendés a valorarla más. Yo no sé si es en todos los casos, pero conozco un montón de gente que al tener el conocimiento del valor de las cosas, el valor, no el precio, aprende a valorar todo lo que tiene. Desde comprarse la tacita de café de todos los días y disfrutarla. Pero le da valor a cada cosa que uno puede tener. Porque no es tan simple ni tan vacío tener algo material. Es mucho más profundo de lo que parece”.