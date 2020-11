Embarazada y preciosa: la foto de Emily Ratajkowski que cautivó a todos

Emily Ratajkowski es una de las modelos más hermosas del mundo y por supuesto una de las más convocantes en las redes sociales donde sus publicaciones son sumamente un éxito.

Con 29 años de edad la actriz estadounidense se ha convertido en una de las mujeres más famosas de la actualidad ya que cada vez más marcas de todo el planeta la buscan para que sea su cara en las las principales tapas de revistas.

Además la hermosa morocha demostró que en la actuación le va bastante bien ya que hace un par de años triunfó con la película "We Are Your Friends" que protagonizó junto con Zac Efron.

En Instagram tiene más de 26 millones de seguidores y cada que ve sube algo a sus redes no para de conquistar seguidores de todas partes del mundo.

Por su parte hace algunas horas atrás la hermosa modelo compartió una foto de ella donde demuestra cómo luce su panza al esperar su primer hijo con su pareja, Sebastian Bear-McClard por lo que sin dudas dejó a todos sus seguidores muy enamorados.