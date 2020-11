Juana Viale causó furor entre sus fans al compartir una foto inédita

Juana Viale suele intercalar diversos tipos de posteos en la red. Desde imágenes relacionadas a su actividad profesional hasta instancias cotidianas, forman parte de la galería de publicaciones de la actriz. Este viernes, la nieta de Mirtha Legrand cerró la semana con una significativa reflexión sobre la infancia.

Sumándose a la compaña promocional de una cerveza, Juana compartió una foto retro en la que se la puede ver de pequeña subiendo a un juego infantil.

"Aprovechando todos estos meses de cuarentena, revisé y encontré esta foto mía. Lo lindo de cuando uno es niño es que, en su pequeñez, su imaginación es gigante", reflexionó junto a la foto donde viste un enterito de jean, una remera de algodón blanca y zapatillas rojas.

Luego agregó: "Esta foto es en el tobogán de mi jardín de infantes, el cual subía para no bajar, para mirar todo desde ahí arriba y contemplar todo como una gran observadora. Yo suponía que era una gran torre en el medio de la naturaleza. Años mas tarde, ya de grande, fui a visitar mi jardín, y el tobogán aún estaba, pero era mucho mas pequeño. No era torre, no estaba en medio de la naturaleza".

Y finalizó remontándose a la magia de la infancia: "La mente de un niño no tiene limites. No perdamos eso. No nos pongamos límites. ¿Ustedes también revolvieron su baúl de recuerdos?".

En un par de horas, el posteo superó los dos mil likes y decenas de comentarios de los seguidores de Juana recordando diferentes momentos de sus infancias.