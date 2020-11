Así agredían a Sergio Lapegüe en el velatorio de Diego Maradona

El enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín se hizo sentir en el velatorio de Diego Maradona en Casa Rosada, donde Sergio Lapegüe vivió un incómodo momento cuando salía en un móvil al aire en TN.

A las 6 am, cuando se abrieron las puertas de la Casa de Gobierno para las miles de personas que esperaban despedir al exfutbolista, el conductor de Todo Noticias habló desde la Avenida de Mayo con sus colegas en el estudio.

"La gente está acá. Están bastante entusiasmados, gritan, cantan", comenzó a diceindo el periodista, para luego percibir los cánticos que rezaban: "Tomala vos, damela a mí, el que no salta... es de Clarín".

"Bueno, parece que mucho no nos quieren", atinó a decir Lapegüe, tomándose la situación con humor. Sin embargo, el presentador de televisión y radio comenzó a recibir insultos y tuvo que refugiarse adentro del móvil del canal de noticia.

Cantitos contra Clarín en medio de un móvil de TN en Plaza de Mayo https://t.co/4p6X7CyMwe pic.twitter.com/1aJxGt0Aho — Infonews (@infonews) November 26, 2020

"Esto no tiene nada que ver con Clarín, tiene que ver con el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, un hombre que ha marcado las diferencias y que se comportó siempre como un tipo de otro planeta. Pero evidentemente, la gente sigue con las grietas, una estupidez bastante notoria en un momento que me parece que a él le hubiese gustado que se mantengan con respeto, el mismo que él tenía por la pelota", sostuvo, para ser interrumpido nuevamente por personas que le gritaban que "cambiá de profesión".

"Sería músico si cambio de profesión", contestó el periodista , y agregó: "Es muy difícil trabajar así".

Como los insultos continuaban, Lapegüe les habló a quienes lo increpaban. "¿Por qué me voy a ir? Tranquilos", exclamó. "Es difícil así, es bastante complejo. Ser respetuoso, eso es lo que estamos pidiendo, respeto, pero evidentemente no lo tienen", lamentó

"La verdad es que es muy triste. Vengo a laburar, es cierto, pero bueno. Me parece que me voy a tener que ir de acá. Se están acercando y es medio peligroso. Roxy, llamen a la policía porque es medio complicado trabajar así. Capaz me vienen a golpear", finalizó.