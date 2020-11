MasterChef Celebrity 2021: filtran la lista de los posibles participantes

Tal como se esperaba, MasterChef Celebrity fue el gran acierto de Telefe en este particular 2020. El reality culinario supo mantener su rating y mucha presencia en las redes sociales. En este contexto tan favorable, la producción se puso en marcha para preparar lo que será la temporada número dos del reality culinario.

Rodrigo Lussich mostró la posible lista de participantes para esta segunda edición de MasterChef que podría entrenarse en enero. "A algunos los están llamando y otros están más confirmados, en el sentido de que han tenido diálogo, y a otros ni los llamaron", arrancó diciendo el periodista en Intrusos.

El primero en ser nombrado fue Mex Urtizberea, luego siguió con Karina Jelinek, Carmen Barbieri, Andrea Rincón, Darío Lopilato, Catherine Fulop, Claudia "Gunda" Fontán, Lola Latorre, Gladys "La Bomba Tucumana", Pablo Lescano, Hernán Drago, Dalia Gutman, Carolina "Pampita" Ardohain, Agustín "Cachete" Sierra, Jimena Barón, Marcelo de Bellis.

Recordemos que Urtizberea se refirió hace unos días a su nueva faceta culinaria, que viene mostrando a sus seguidores a través de su cuenta de instagram, y reveló que fue convocado para ser parte de Masterchef Celebrity: "Me llamaron de Masterchef hace unos meses y yo dije que no porque me daba miedo esto del virus", contó en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Por su parte, Rincón contó en diálogo con el ciclo Tercer Tiempo por Am 1220/Radio Eco Medios, que está en tratativas para incorporarse a Masterchef Celebrity.

Finalmente, de aceptar, sería el regreso de Barón a los medios después de meses de silencio tras su breve "reconciliación" con Daniel Osvaldo en el arranque del aislamiento por la pandemia. La actriz y cantante continúa alejada de las redes sociales mientras vive a pleno su incipiente relación con el Tucu López.