El polémico gesto de Gustavo Conti tras la denuncia de Ximena Capristo

Un escándalo protagonizó hace dos meses Ximena Capristo cuando publicó chats comprometedores entre su marido, Gustavo Conti, y una mujer. A pesar de las fuertes repercusiones mediáticas, la pareja sigue haciendo un esfuerzo por no romper la familia de forma definitiva.

A partir de las últimas declaraciones públicas de los protagonistas, los ex Gran Hermano le estarían dando una nueva oportunidad al amor. Este mes, Capristo se presentó varias veces en Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece, y señaló: "Somos gente grande. Estamos bien, recomponiendo la cosa". Ahora, este lunes fue el turno de Conti de asistir al ciclo, y sorprendió a todos con sus declaraciones.

"Me gusta leer sobre ellos. Sobre Conti me sé todo pero hablo mejor con Ximena, me doy cuenta. Como que puedo hablar más con ella sobre los asuntos de la casa", comentó el conductor. Pícaro, Conti le preguntó: "¿Te mandás mensajes con ella?". Guido le respondió: "¡No, no para! Yo le charlo. Viene acá y le pregunto… Pero no puedo con él (en referencia a Conti), me doy cuenta. Vos sabés que con Hernán Drago me pasa lo mismo, me dan ganas de saber todas las cosas y él no me cuenta nada. Drago me interesa y Conti también. Tienen tantos temas…".

Conti interrumpió a Guido y fue al grano. "A mí me acusaron de un delito que no cometí. No digo más nada. La conciencia tranquila me va a dar… El tiempo me va a dar la satisfacción de mi inocencia", manifestó, sin vueltas.

Unos minutos más tarde, en el segmento del programa en el que los invitados famosos preparan una pieza de baile, Conti eligió un tema bastante particular: "Los Piratas", de Los Auténticos Decadentes.

"Ah, es un huevón, no puede poner este tema", expresó Guido. "No, locutor. Sabe que me caliento porque se hace el vivito. ¿Pero qué hace? ¡Se hunde solo!".