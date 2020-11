En bikini animal print, Romina Malaspina muestra cómo son sus fiestas de verano

Romina Malaspina ha logrado un gran resurgimiento en los medios esta temporada al incorporarse al staff de conductoras de Canal 26. Recordemos que la modelo que hoy se desempeña como presentadora de noticias, saltó a la fama hace algunos años con su participación en el reality Gran Hermano.

A su vez, Malaspina ha sabido potenciar su presencia en las redes sociales. De hecho, en Instagram cuenta con dos millones y medio de seguidores y ya se muestra como una influencer promocionando diferentes productos.

Mientras disfruta de unos días de vacaciones en Miami, la mediática intercala posteos en un lujoso yate o conduciendo un costoso auto, con otras publicaciones en las que publicita marcas como la de una bebida energizante que exhibió este lunes a través de un video.

"Mis fiestas de verano ahora son más divertidas", escribió en el epígrafe del posteo en el que la vemos bebiendo de una lata rosa mientras luce su deslumbrante silueta con una bikini animal print. Para completar su look y protegerse del sol, Malaspina lleva unos grandes lentes de sol.

El video cosechó más 115.000 reproducciones en las primeras horas y los fans elogiaron la belleza de la instagramer.

En medio de rumores de tensiones con Canal 26 y de renegociación de su contrato, la conductora aprovecha al máximo sus días de relax a pura música, playa, mar y lujo.

Todavía es una incógnita qué sucederá con la carrera televisiva de la joven en los próximos meses. Algunas versiones indican que de no conseguir una mejora en su remuneración en Canal 26, la rubia buscaría nuevos horizontes en la pantalla chica. Además, en caso de que no surja ninguna propuesta atractiva, no descarta dedicarse de lleno a promociones en la red o nuevos emprendimientos.