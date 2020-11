La estremecedora historia de vida de Fabián Doman: "A los 17 conocí..."

En la última emisión de La Noche de Mirtha, a Juana Viale la acompañaron grandes invitados. Junto a ella se sentaron a la mesaza el doctor Alberto Cormillot, el mediático abogado penalista Fernando Burlando, la modelo y mujer del letrado, Barby Franco y el periodista y conductor de Intratables, Fabián Doman. Fue este último quien sorprendió a todos los presentes cuando contó que conoció a su padre cuando era un adolescente.

"Mi madre y mi padre se conocieron cuando mi madre era muy joven, se separaron al mes que yo nací y conocí primero a mi abuela, cuando yo tenía 16 y a los 17 conocí a mi padre", inició su relato.

"Dio la casualidad de que nos mudamos a cinco cuadras de donde vivía mi abuela, por lado paterno, y lo vi a él cinco o seis veces más antes de que falleciera hace dos años. Pude participar de los últimos años cuando estuvo internado, en un geriátrico", agregó.

"De hecho la única foto que tengo con mi madre y mi padre fue en 2017 para mi cumpleaños, que estuvimos en el geriátrico. Después falleció", señaló. "Para un varón es muy difícil no tener un papá pudiendo tenerlo. Nunca tuve una sola charla con él sobre lo que pasó", indicó.

"Logré que al final no me genere un problema. Si alcancé a decirle que yo como padre a esa altura no hubiera actuado igual. Me hizo entender que en la vida hay que escuchar y comprender al otro. No hay que vivir en la ley del 'ojo por ojo' y me hizo bien. Yo siempre digo que si están separados nunca dejen de ver a sus hijos", cerró.