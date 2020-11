Marcela Tauro quebró en llanto frente a cámara: "Somos una mie..."

Marcela Tauro mostró su indignación e impotencia con lo ocurrido en Santiago del Estero. El caso de la niña de 12 años con cáncer que fue cargada a pie por padre, quien tuvo que cruzar el límite provincial para que su hija sea atendida por un médico, se hizo viral y provocó el enojo de todos los argentinos.

Este viernes en el programa Fantino a la tarde, la panelista reflexionó sobre el dramático suceso y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. "El dolor de esa criatura me parte. Tienen que pedir perdón, la criatura está sufriendo y nadie hizo nada", enfatizó Tauro.

Luego agregó enojada: "Yo no puedo creer eso, somos una mie... Los políticos primero, yo siendo la mujer del gobernador pediría perdón. No importa si tiene el permiso o no, se transmite en el video como sufre esa criatura".

Taro también se volcó a las historias de su cuenta de Instagram para expresar su dolor por esta situación.

La panelista de Fantino a la tarde escribió un durísimo descargo a través de sus Stories: “Yo no puedo creer lo desalmados, agresivos y poco solidarios que somos. ¿Qué nos pasa? Despertemos. Estoy viendo a la mamá de Abigail, una nena con cáncer que en Santiago del Estero, su papá tuvo que cargarla a upa porque no dejaban pasar el auto”, señaló.

Y finalizó su posteo con un encendido de conciencia por el otro: “La nena se la nota sufrir, no puedo creer la poca humanidad de esos que están en los retenes, tampoco de la gente qué pasó y no ayudó. No los levantó. Despertemos”.