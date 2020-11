Juana Viale reveló cómo está la salud de Mirtha Legrand: "Mi abuela está..."

A medida de que se van flexibilizando las restricciones por la pandemia de coronavirus, la actividad artística empieza a moverse y Juana Viale volvió a filmar y también se prepara para volver al teatro.

"Estoy muy contenta porque se habilitaron todos los protocolos y volvemos con felicidad y esfuerzo por parte de todos", contó la actriz este jueves en Informados de todo.

En este momento, Juana se encuentra rodando Causalidad, un thriller junto a Laura Novoa, sobre una historia de amor entre dos personas que se conocen en redes sociales.

Recordemos que Viale viene reemplazando a su abuela Mirtha Legrand en las mesas de los sábados y los domingos. Sobre un posible retorno de la diva a la televisión, la actriz respondió: "No sé si vuelve a su programa, pero es el deseo y ojalá se concrete".

Luego, al referirse a la salud de "La Chiqui", Juanita aseguró: "Mi abuela está muy bien y va a volver cuando lo desee. Ya nos juntamos a tomar el té, está animada, saliendo de la cuarentena de a poco y empezando a perder el miedo".

Sobre sus proyectos a futuro, la actriz enfatizó: "No soy una mujer que planifique mucho, me gusta que la vida me sorprenda. Ahora estoy rodando y mañana me cambio para el programa, después tengo que ensayar para una obra. Me gusta vivir el presente más que pensar en un futuro incierto. Pero el 2021 también es muy incierto; ojalá todo siga reactivándose y que sea con trabajo. El Gobierno tiene sus políticas y acá estamos todos, respetándolas".