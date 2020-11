El demencial descargo de Martín Cirio: "Están haciendo una carnicería conmigo"

En las últimas horas trascendió la noticia de que Martín Cirio, el youtuber conocido como La Faraona, había sido allanado en su casa tras las denuncias en su contra por "apología del delito" por sus comentarios pedófilos en las redes sociales. Según informó el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, la Justicia habría secuestrado 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento.

Novedades caso Martín Cirio: se levantó el secreto de sumario de la causa. Se realizó el primer allanamiento y se secuestraron 2 computadoras, 3 teléfonos celulares y 89 unidades de almacenamiento. — Alejandro A. Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) November 18, 2020

La militancia de la pedofilia niega la realidad misma. Solo en sociedades muy enfermas proliferan personajes como el imputado Martín Cirio y sus seguidores. pic.twitter.com/Mf9pLTpVHA — Alejandro A. Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) November 18, 2020

Sin embargo, Cirio salió a desmentir la actuación de la Fiscalía 29: "A mí no me allanaron. Están haciendo una carnicería conmigo, ya se están zarpando con todo lo que están diciendo. Me siguen dando con algo que es mentira, que quieren disfrazar de verdad. Juegan con esta desventaja que tengo de que no puedo hablar mientras ellos sí pueden decir cualquier cosa, pueden llenar todo de mentiras".

Y continuó: "Yo por ahora no puedo hablar, pero cuando hable y cuente todo lo que me está pasando... Están cometiendo delitos a lo loco, y estos misiles que me están tirando a mí, que no me voy a hacer el superado, por supuesto que me impactan, les van a volver a ustedes en forma de bomba atómica. Lo que están haciendo es criminal y con tal de tener un poco de cámara no les importa nada, son capaces de cualquier cosa, de cagarle la vida a alguien acusándolo de algo gravísimo que no hizo".

En cuanto a los resultados del allanamiento que negó, Martín Cirio ironizó escandalizado: "Dicen que agarraron 89 pendrives, ¡es un montón! ¿Qué soy? ¿Una casa de computación del año 2005? ¿Qué tengo, las 17 temporadas de 'Grey's Anatomy'?".