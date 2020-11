Noche accidentada en Masterchef Celebrity: tres competidores resultaron heridos

Anoche se vivió una accidentada gala en Masterchef Celebrity. Tres participantes sufrieron heridas y debieron ser asistidos para poder seguir adelante con la competencia. .

La consigna del día tenía que ver con una receta argentina: empanadas. En este contexto, cada uno de los famosos debía elaborar el relleno característico de una región del país (porteñas, mendocinas, patagónicas, litoraleñas y salteñas).

"¡Me corté! ¿Me pueden venir a poner una curita que no puedo amasar?", se le escucha decir primero a Claudia Villafañe. Luego, explicó: "Cuando quiero usar el cortante para cortar la primera empanada, me doy cuenta de que la parte de arriba también tenía filo. Entonces me corté la yema del dedo gordo y me empieza a sangrar muchísimo".

Sin embargo, la ex esposa de Diego Maradona no fue la única en herida de la noche. "¡La p...madre, me corté!", gritó Boy Olmi al rato. "Me lastimé un dedo con el cortador de pasta y eso me incomoda y me demora", aseguró. Minutos más tarde, fue Fede Bal el que pidió asistencia.

Llegada la hora de la degustación, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen, en reemplazo de Germán Martitegui, aseguró que ninguno de los concursantes había logrado el objetivo. “Todos fallaron en algo”, aseguraron. No obstante, determinaron que las empanadas de Leticia Siciliani habían sido las ganadoras.