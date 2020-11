Luis Novaresio señaló una gran falencia de Alberto Fernández: "Cada vez que habla..."

El presidente Alberto Fernández había dicho que la vacuna comenzaría a aplicarse en la Argentina a partir del mes diciembre, pero este lunes rectificó y aseguró que será a partir de enero. El mandatario sostuvo que "hubo una interpretación malintencionada o embarrada" sobre lo que dijo.

En su programa radial Novaresio 910, Luis Novaresio remarcó como gran falencia del líder del Ejecutivo las constantes idas y vueltas en su palabra.

"Es el presidente el que tiene la capacidad de decir una cosa y luego desdecirse. El día que anunció la llegada de la vacuna rusa, dijo que eran 25 millones de vacunas, después dijo que eran la mitad. Dijo que venía en diciembre y después que se aplicaría en febrero. No importa cuando llegue, lo importante es que los médicos la aprueben. Pero el embarramiento lo hace el presidente, no para de hablar. Y me pregunto cuál es el motivo", observó el conductor.

Entre las razones por las cuales el presidente "dice y se desdice", Novaresio distinguió dos: "una es porque tiene una verborrea incontrolable, y otra porque su gabinete no está a la altura de las circunstancias".

"El presidente no puede hacer anuncios técnicos sobre a qué temperatura se conserva una vacuna, no es admisible, para eso hay un equipo de salud y un ministro. No lo digo yo. Cito a la inmunóloga Iris Aguilar, ella dijo que no se puede comunicar tan mal una buena noticia, como era la vacuna. No lo digo yo, no me digan gorila, era una gran noticia que se malogró por la pésima comunicación y persiste en esta situación, no logro entenderlo", enfatizó el conductor.

Luego agregó con notable enojo: "Si me preguntás cuándo va a estar la vacuna no tengo la menor idea porque cada vez que habla el gobierno me desorienta más. Sería interesante que se llamara a silencio el funcionario más importante que tiene el país que es el presidente, y que delegue la comunicación en los funcionarios técnicos y que haya un solo discurso".

Y Novaresio finalizó contundente: "O hay una complicación funcional de un gobierno que tiene un presidente que es verborrágico, calentón y poco preciso o tiene un gabinete que no está a la altura de las circunstancias. Las vacunas van a llegar pero no tengo la menor idea cuándo, porque cada vez que el presidente habla, en lo personal, me siento más confundido".