El reproche de Rodrigo Lussich a Jorge Rial que sorprendió a todos

Rodrigo Lussich y Jorge Rial suelen protagonizar algunos cruces durante las emisiones de Intrusos. Ayer no fue la excepción. El panelista le reclamó al conductor sus continuos faltazos.

"Es tan buen programa. Hoy fue un gusto venir. Hoy nos peleábamos por entrar al estudio. Nos pegamos codazos para entrar", arrancó diciendo Rial. (Video 11:00)

Rápidamente, Lussich se animó a reprocharle sus ausencias. "Días pasados, en tu ausencia, el día viernes... que no sabemos por qué no venís más los viernes", disparó el panelista.

Sorprendido por el comentario, Rial dio explicaciones: "No, yo no dije que no vengo más. No está decretado, algún viernes sí, otro no. Me voy tomando vacaciones que no pude", indicó el conductor.

Entonces Lussich retomó la información que traía sobre Diego Maradona: "El viernes, que no estuviste con nosotros pero estabas de cuerpo ausente, mostramos las imágenes de Maradona en el country".

Recordemos que el 29 de octubre Rial también faltó a Intrusos. Si bien esa ausencia en particular se dio en el medio de una nueva polémica con su hija, Morena, y el escándalo con Romina Pereiro y Patricio Giménez, la razón por la que faltó estaba alejada del escándalo, ya que era el cumpleaños de la nutricionista.