Se ve lo de abajo: el traslúcido look de la ex de Luis Miguel que deslumbró a sus fans

La actriz y cantante mexicana de 45 años, Aracely Arámbula, compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la ex esposa del cantante Luis Miguel con un sobrero y vestido de encaje de color negro.

Aracely suele publicar mucho contenido en las redes sociales y generar los suspiros de sus casi 6 millones de seguidores en Instagram. La protagonista de la exitosa serie de Netflix “La Doña” es una de las mujeres más bellas de América Latina.

“FELIZ MARTES #Miarafamiliabella fotos del día de la entrevista con mis queridos Lopez de la K buena con nuestras” inició con el texto que acompaño sus imágenes Aracely Arámbula.

"#MalasNoticiasAA aquí con el sombrero tan lindo que me envío Gina hermosa prima de mi muy querida @edithmarquezlanda saben lo que me gustan ✨👌🏻👒 y siii me encantó hermosas !!! @xhsula.mx 😘✨👌🏻✅🎊 y llena de pulseras 🤷‍♀️😂 “ finalizó con su agradecimiento Arámbula.

Esta publicación que tiene como única protagonista a la ex mujer de Luis Miguel cosechó velozmente los 17 mil likes y casi 600 comentarios en la red de la camarita.