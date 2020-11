La Mona Jiménez habló del bullying que sufrió de chico: "Yo quería..."

Después de 10 años sin salir en la pantalla chica argentina, Juan Carlos Jiménez Rufino (o más conocido por su nombre artístico La Mona Jiménez) reapareció ayer en La Peña de Morfi y llevó alegría a millones de hogares. El cantante interpretó algunos de sus más conocidos temas musicales en vivo desde Córdoba y, además, en diálogo con Gerardo Rozín y Jésica Cirio abrió su corazón y contó algunos episodios de su infancia que lo marcaron para toda la vida.

"A los 10 años me metí en un ballet folclórico y estuve hasta los 13. Fui segundo bailarín de malambo, pero dejé porque no me gustaba que me dijeran La Mona. En el barrio me decían así y a mí me dolía porque yo quería ser Tarzán, ese era mi sueño. Tenía mi árbol en la casa y de ahí le tiraba flechas a la gente del barrio que pasaba", reveló al aire.

"Un día me dijeron ‘vos sos Tarzán, el rey del barrio’. Pero después me decían La Mona y es una injusticia… Mirá la pinta que tengo. ¿Qué tengo que ver con un mono, hermano? Mirá qué lindo muchacho soy", aseguró entre risas.

"Papá me regaló una guitarra eléctrica e hice un grupo de rock. Dejé de bailar folclore porque cuando caían los muchachos, que subían por la tapia de la casa y me gritaban: ‘¡Mona, sacate esa bombacha que vamos a jugar al fútbol!’ Entonces, un día llegué a mi casa, me saqué la ropa, la bombacha, las botas y nunca más bailé folclore”, señaló.