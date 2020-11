Christophe Krywonis contundente sobre Martitegui: "No creo que..."

Este año, cuando se anunció una nueva emisión de MasterChef por la pantalla de Telefe, la producción del ciclo contaba con la participación del reconocido chef francés Christophe Krywonis. Sin embargo, fue él mismo quien comunicó a través de sus redes sociales que no iba a estar presente en la edición de famosos.

"Se viene un gran programa de MasterChef Argentina con jurado, conductor y participantes de lujo. Por el cariño mutuo, le deseo a Telefe todo el éxito que merece tener. Mientras tanto yo sigo creciendo feliz por otros caminos", redactó en su cuenta de Instagram.

Este domingo, Christophe fue entrevistado en Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve y habló de todo. "Yo te voy a confesar algo. Yo no voy a Masterchef este año porque tengo otros proyectos que me apasionan. Si no estoy apasionado por lo que hago, no lo puedo hacer bien", señaló al aire.

"Estoy abriendo cuatro rotiserías, tengo una línea de cuidado personal y estoy viendo qué voy a hacer en televisión ahora", indicó.

"Soy medio un padre, un sargento, no sé como decirlo... Malo no soy y no creo que Germán sea malo tampoco, es exigente como lo es siempre", remarcó y aclaró que él no puede representar un personaje, sino que en la televisión se muestra fiel a sí mismo.

Al ser consultado por la relación que mantiene con los miembros del jurado, el chef remarcó que "no son colegas, son compinches". A su vez, contó la reacción de Martitegui cuando se enteró que no iba a participar del ciclo. "Hablé con German, que se enojó un poquito cuando se enteró de que no iba a ir, pero por esa amistad que tenemos también", detalló.