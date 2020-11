49 años y preciosa, la foto que reveló que las curvas de Thalía siguen intactas

Thalía es una de las artistas que se ha convertido tendencia en redes sociales, pues a menudo la estrella postea vídeos e imágenes muy elocuentes, logrando así que millones de followers quieren imitar su estilo.



Nuevamente Thalía se llevó todos los suspiros, al compartir en su cuenta oficial en Instagram una instantánea que demuestra que a pesar de los años sus curvas se siguen manteniendo intactas y que no pierde su esencia.

En esta ocasión la intérprete del tema "Regresa a mi", viajó en el tiempo y sacó una imagen del baúl de los recuerdos, con la que se animó a realizar una comparación con su fotografía actual.

"Te das cuenta que siempre has llevado los pantalones bien puestos y qué has defendido tu visión y tu identidad", escribió Thalía para acompañar su publicación, en la misma presume un look ranchero.

Una de las imágenes que aparecen en la postal fue el look que Thalía utilizó para el video de su canción "Tick Tock", en colaboración con Farina y Sofía Reyes, melodía que ha sido todo un boom en redes sociales.

Esta publicación se llevó todos los aplausos, recordemos que no es la primera vez que Thalía conquista a sus fanáticos con un hermoso atuendo tan cautivador como este.