Violento episodio: filtran video de Esmeralda Mitre intentando entrar en la casa de su ex

Esmeralda Mitre protagonizó un nuevo hecho escandaloso al intentar ingresar por la fuerza a la casa de su ex pareja, Juan Cruz Padilla. En Los Ángeles de la Mañana mostraron el video que grabó el ex de la actriz, donde se puede escuchar el violento audio de lo sucedido.

"Eso pasó el miércoles a la mañana. Ella, cansada de algunos WhatsApp que estaba recibiendo y de que le hayan hackeado las redes sociales, pensó que era este muchacho y decidió enfrentarlo", informó Carlos Monti en Confrontados". Y agregó: "Entonces, camino al dentista, decidió entrar a la casa y hablarlo con él. Lo que no sabemos es si le franquearon la puerta o si se trepó a la terraza por un edificio lindero".

Juan Cruz: -Esmeralda, andate. ¿Qué hacés en la terraza?

Esmeralda: -No me voy a ir, no me puedo bajar.

Juan Cruz: -No me importa. ¿Qué hacés en la terraza?

Esmeralda: -¡No puedo bajar! ¿Querés que grite?

Juan Cruz: -¡Estás loca, nena! Tomatelá de acá.

Esmeralda: -Abrime.

Juan Cruz: -No, no te voy a abrir. Nunca más te voy a ver en mi vida. ¡Tomatelá, loca!

Esmeralda: -(Golpea) ¡Abrime!

Juan Cruz: -Vos estás mal de la cabeza, nena.

Esmeralda: -Abrime porque no me puedo bajar.

Juan Cruz: -¿Esmeralda, por dónde subiste?

Esmeralda: -¡Abrime porque no puedo bajar!

Juan Cruz: -Es tu problema, nena. ¡Enferma!

Esmeralda: -No puedo bajar, Juan Cruz. Te lo digo de verdad.

Juan Cruz: -Estás mal de la cabeza. ¿Cómo vas a subir por la terraza? Estás muy mal.

Esmeralda: -Sí, estoy pésimo. Abrime. Y vos también.

Juan Cruz: -No me importa nada, no quiero saber nada con vos. Nunca más en mi vida te voy a ver. Sos una enferma.

Esmeralda: -Abrime un minuto.

Juan Cruz: -No quiero saber nada.

Esmeralda: -Abrime que me tengo que ir a operar

Juan Cruz: -Me das miedo, nena. El otro día me viniste a ver y revisabas mi camioneta. Te vi. Salí corriendo, me das pánico. ¡No te voy a ver nunca más en mi vida!

Esmeralda: -¡No te voy a hacer nada! ¡Abrime!

Juan Cruz: -Pero mirá, estás totalmente desestabilizada.