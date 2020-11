Coronavirus: Viviana Canosa fulminó a los famosos por la campaña de vacunación

Viviana Canosa se mostró furiosa por las declaraciones de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien expresó que le gustaría contar con algunos famosos como voluntarios para generar una mayor aceptación en la sociedad frente a la compra de la vacuna rusa Sputnik V.

"Humildemente, le exijo al Gobierno información científica. No actores que me lo vengan a contar", comentó la periodista este viernes en su programa de Canal 9, al referirse a la campaña "Yo sí me vacuno" con la que varios artistas manifestaron su intención de aplicarse la vacuna contra el coronavirus. (Video 4:00)

"Hubo mucha plata para que estos actores lo digan. No fue gratis. Hablaban de 800 lucas, no sé si repartidas, porque me parece mucho a cada uno", disparó la conductora. "Gente que sabe me dijo que obviamente gratis no lo hicieron. Por eso les exigimos a las autoridades que den información, no que nos pongan a actores a tratar de convencernos", agregó.

"¿Cuál es la necesidad de los personajes públicos de salir a vender una vacuna que ni siquiera existe? No son infectólogos, epidemiólogos, ni médicos", dijo.

"No nos convencen los políticos, ninguno, ni Pedro Cahn a esta altura. ¿Nos va a convencer Ignacio Copani con "lo atamos con alambre? Igual, a esta altura, le creo más a Pablo Echarri y a Ignacio Copani que a Vizzotti y Ginés", ironizó.