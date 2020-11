Con ropa interior: la foto de Rosalía que impactó a todos

La cantante y actriz española de 27 años, Rosalía, se volvió tendencia en los últimos días en las redes sociales, sobre todo en Twitter, tras el estreno de la canción de su ex pareja C Tangana. Según los usuarios y fans de ambos, muchos pasajes del tema son dardos encubiertos para su ex pareja.

La canción de C Tangana titulada “Tú me dejaste de querer” tiene estrofas como: “Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba / Cuando más te quería, se te fueron las ganas... Yo me creía que era el más cabrón/ Pero me estoy notando el corazón”. En el videoclip se ve al cantante arriba de un avión que corre en dirección contraria de otro, imagen que alude a la intérprete de “TKN” y su ascendente carrera.

En las últimas horas, una fotografía de Rosalía comenzó a circular con gran fuerza en las redes sociales desatando todos los suspiros de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la madrileña luciendo una chaqueta larga estampada y un delicado make up.

Esta imagen fue compartida por una fandom de Instagram que se dedica a la vida de Rosalía Vila Tobella, como es su nombre completo.

Esta publicación que tiene como protagonista a la ex novia de C Tangana se llenó rápidamente de likes y comentarios en la red de la camarita.