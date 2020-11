Mica Viciconte fulminó a Kate Rodríguez por una reprochable actitud

Muchas de las actuales figuras del mundo mediático surgieron del programa "Combate". El clásico ciclo de jugos emitido por El Nueve fue la puerta de ingreso para nombres de la talla de Flor Vigna, Laurita Fernández y Mica Viciconte (una de las campeonas).

Este jueves, la modelo aprovechó un juego de "Bienvenidos a bordo" para pasarle factura a Kate Rodriguez por una actitud que tuvo hace unos años con ella en ese ciclo televisivo.

"Señoras y señores, están Mica Viciconte y Kate Rodríguez para sacar la tuerca. ¿Y se conocen?", les preguntó Guido Kaczka. "Sí, nos conocemos", respondió Mica. "Sí, de Combate", agregó Kate.

"Pero ahí no fuiste muy buena conmigo", le retrucó la rubia. "¿En serio?", preguntó Kate, sin entender el pase de factura.

"Sí, porque le dijeron que me haga una coreografía y me dijo esta chica no, esta chica no", le respondió Mica. "Bueno, porque ella era más profesional Kate Rodríguez", justificó Guido. "Ella nos estaba enseñando a nosotros, pero a mí no me salía", acotó Mica. "Y bueno, y bueno, y también, con ese título cómo no te vas a pelear, Combate se llama el programa", cerró Guido.