Se ve lo de abajo: Selena Gómez se llevó todas las miradas con un traslúcido look

La cantante y actriz estadounidense de 28 años, Selena Gómez, sigue mostrándose muy activa en este 2020 a pesar del contexto. Este jueves el sitio The Hollywood Reporter confirmó la presencia de la ex pareja de Justin Bieber en la película 'In the Shadow of the Mountain'.

Selena dará vida a la reconocida alpinista peruana Silvia Vásquez-Lavado. Esta icónica mujer fue la primera abiertamente homosexual en ganar el ‘Seven Summits’ (Coronar las cumbres más altas de cada continente, incluida la Antártida).

En las últimas horas, una fotografía de Selena Gómez comenzó a circular con gran fuerza en las redes sociales llevándose todas las miradas de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la norteamericana junto a una fan tomándose una instantánea.

Esta pic de Gómez data de hace algunos años, la misma fue compartida por una fandom de Instagram dedicada a la vida de la intérprete de “Ice Cream”.

Este reciente posteo que tiene como protagonista a la ex novia de Justin Bieber velozmente se llenó de likes y comentarios por parte de sus followers.