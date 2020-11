Se olvidó la ropa interior: la foto de Thalía que impactó a todos

La cantante y actriz mexicana de 49 años, Thalía, aclaró en una reciente entrevista en los Estados Unidos que no tiene en mente en protagonizar ninguna serie sobre su vida. La esposa de Tommy Mottola se encuentra abocada de llenó en al mundo de la música.

“Van muchas invitaciones para hacer mi vida en alguna serie. Desde el principio de las series, cuando empezaron con la de Celia Cruz, desde ahí me están invitando y que me quieren. Pero todavía no. Porque hay unas cosas que sí me gusta compartir y otras que no quiero tocar. Así que todavía no estoy lista” dijo Ariadna Thalía Sodi Miranda.

Este jueves, una fotografía de Thalía circula con gran fuerza en las redes sociales desatando todos los suspiros de sus millones de fanáticos. En la mencionada pic se puede ver a la oriunda de Ciudad de México luciendo un escotado vestido rojo con lunares blancos.

Esta mencionada instantánea fue compartida hace unas horas por una fandom de la red social Instagram dedicada a la vida de Thalía.

La publicación que tiene como protagonista a la mujer de Tommy Mottola cosechó miles de likes y comentarios en la red de la camarita.