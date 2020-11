¿Quién es "La faraona"? El influencer denunciado del que todos hablan

Como ya anticipamos en MDZ, "La faraona", apodo artístico bajo el que se percibe el influencer y creador de contenido Martín Cirio, regresó a las redes sociales luego de haber recibido denuncias por pedofilia.

El anuncio de su regreso lo hizo a través de la cuenta de un amigo, bajo el nombre de "KHEA". Parece que el influencer aún no reconoce las consecuencias de sus acciones y arremete con volver.

Me hago re cargo, mil perdones.uD83DuDE4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/TNkKYDke7i — KHEA (@kheayf) November 11, 2020

La prueba de lo que dijo Martin Cirio del Dipy -cuando lo acusó de apología de abuso a menores por una canción-, se evidenció en las redes sociales a través de mensajes pedófilos.

El Dipy y Viviana Canosa contra Martín Cirio: "Es un influencer pedófilo" https://t.co/JmGKDsmiiO — Infocielo (@infocielo) October 21, 2020

A partir de ese hecho, La Faraona y el cantante no pararon de protagonizar durísimos cruces en las redes. Pero el youtuber quedó preso de sus palabras y Dipy tampoco se quedó callado volviendo a la carga diciendo que el influencer "Es un pedófilo de las redes sociales".

NO SE CALLA. El Dipy volvió a la carga contra Martín Cirio, “La Faraona”: “Es un pedófilo de las redes sociales”https://t.co/17fUAdWKXa — GENTE (@genteonline) October 22, 2020

¿Quién es "La faraona" y por qué lleva este nombre?

El actor reaparece diciendo que extraña a sus seguidores y agradece los mensajes de apoyo que dice haber recibido. Así también, adelantó que en breve volverá a subir material en su cuenta oficial de YouTube.

Muchos aún se preguntan quién es Martin Cirio y por qué es un influencer del que todos hablan.

Dentro de las explicaciones de Martín Cirio ante toda esta extraña y llamativa situación, el influencer dijo:

“Cuando llegué a tener un nivel (de exposición) en el que sé que lo que digo lo puedo poner en agenda, me cargué un montón de causas al hombro y eso tiene un precio, que lo estoy pagando. En el sistema, cuando te quieren sacar de encima, te prohíben, como lo que pasa en la tele, que dicen ‘vos no vas a trabajar en ningún lugar’ y llaman a las tres productoras que hay y eso genera que esa persona se vaya a otro país o esté prohibida. No es que te matan, pero te cortan las piernas”.

Ahora, reaparece sosteniendo que no se va a callar ni a desaparecer, concluyendo:

“A mí me pueden matar, cancelar, decir ‘Martín Cirio pedófilo’ pero puedo seguir haciendo videos. Con esto que se generó lograron dejarme sin laburo, porque todo lo que podía llegar a hacer se me cayó. Pero va a volver porque lo voy a dar vuelta. No voy a desaparecer ni quedarme callado. Voy a seguir denunciando las cosas que me están pasando. Por más que me refloten tuits de mierda y me quieran hacer quedar como un pedófilo van a tener que matarme para hacerme callar la boca”.

La Faraona sin pelos en la lengua

Como lo demuestra en sus videos, "La Faraona" no tiene problemas en andar ventilando su vida privada y así como ama contar sus cosas, es que bautizó con el nombre de Marianas a todas aquellas personas que hacen lo mismo que él.

Para quienes no saben qué significa ser "Mariana según" La Faraona, él las describe como a todas esas personas que cuentan su vida privada sin pelos en la lengua en un estado de Facebook o en cualquier otra red social para que todo el mundo se entere.